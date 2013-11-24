На Среднем Урале объявлен дополнительный прием заявок на гранты для начинающих предпринимателей

Как сообщили в Фонде, по итогам рассмотрения было вынесено решений на общую сумму в 44 млн рублей. Всего Фонду в 2013 году из областного и федерального бюджетов на поддержку начинающих предпринимателей выделено 66,6 млн рублей.

Напомним, начинающими предпринимателями считаются бизнесмены, зарегистрированные и осуществляющие деятельность менее 1 года на дату подачи заявок. Максимальная сумма субсидии составляет 300 тыс. рублей, а одним из условий получения гранта является прохождение бесплатного обучения по основам предпринимательства. Специально для этого областной фонд поддержки предпринимательства организует краткосрочное обучение в городах Свердловской области: Первоуральске, Серове, Невьянске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Верхней Туре и других.