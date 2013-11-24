На Среднем Урале объявлен дополнительный прием заявок на гранты для начинающих предпринимателей
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявил о дополнительном приеме заявок на гранты для начинающих предпринимателей. Решение было принято после распределения средств по итогам заседания комиссии, где были рассмотрены поступившие заявки.
Как сообщили в Фонде, по итогам рассмотрения было вынесено решений на общую сумму в 44 млн рублей. Всего Фонду в 2013 году из областного и федерального бюджетов на поддержку начинающих предпринимателей выделено 66,6 млн рублей.
Напомним, начинающими предпринимателями считаются бизнесмены, зарегистрированные и осуществляющие деятельность менее 1 года на дату подачи заявок. Максимальная сумма субсидии составляет 300 тыс. рублей, а одним из условий получения гранта является прохождение бесплатного обучения по основам предпринимательства. Специально для этого областной фонд поддержки предпринимательства организует краткосрочное обучение в городах Свердловской области: Первоуральске, Серове, Невьянске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Верхней Туре и других.
Заявки на гранты для начинающих бизнесменов будут рассматриваться в два тура. Защищать свой бизнес-проект предприниматели будут сначала в управленческих округах, после чего победители окружного этапа представят свои идеи экспертной комиссии в Екатеринбурге. Получатели грантов станут известны до конца декабря.
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