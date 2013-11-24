Проще говоря, пятизвездочные отели по цене двухзвездочных.
24 ноября 2013, 15:10ОбществоАлександра Логинова
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Проще говоря, пятизвездочные отели по цене двухзвездочных. Никто не хочет тратить целое состояние на отпуск, если существует другая возможность.
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