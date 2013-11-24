Завтра в Нижнем Тагиле состоится открытие игровой комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья

Филиал сотрудничает с детским садом № 20, где работает несколько коррекционных групп, а также коррекционной школой вспомогательного типа № 15, Центром образования № 1, где как раз обучаются особые дети. Теперь для таких читателей в библиотеке созданы все условия: благодаря спонсору – ЗАО «Стройкомплекс» - здесь появилась творческая мастерская, оборудованная специальной мебелью и игровой зоной.