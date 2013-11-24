Завтра в Нижнем Тагиле состоится открытие игровой комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья
24 ноября 2013, 16:10Общество
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25 ноября в 15.00 в филиале № 15 Центральной городской библиотеки (ул. Карла Либкнехта, 19, остановка транспорта «Приречный район» или «Уют») состоится открытие игровой комнаты для детей с ограниченными возможностями.
Филиал сотрудничает с детским садом № 20, где работает несколько коррекционных групп, а также коррекционной школой вспомогательного типа № 15, Центром образования № 1, где как раз обучаются особые дети. Теперь для таких читателей в библиотеке созданы все условия: благодаря спонсору – ЗАО «Стройкомплекс» - здесь появилась творческая мастерская, оборудованная специальной мебелью и игровой зоной.
Во время церемонии торжественного открытия будет перерезана праздничная ленточка, а после состоится занятие по пластилинографии для воспитанников детского сада № 20.
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