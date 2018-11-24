Братья из екатеринбургского детдома получили жильё после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 09:00ОбществоФото: mil.ru
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Два брата-воспитанника одного из детских домов Екатеринбурга на протяжении 3 лет не могли оформить право на наследство в отношении квартиры из-за бездействия должностных лиц учреждения. Стать законными владельцами жилья молодые люди смогли только после вмешательства прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
В рамках разбирательства следователи установили, что с 2015 года два брата-воспитанника детского дома при «Свердловском областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже» являлись наследниками квартиры. Но законных прав на жилплощадь оформлено не было, так как должностные лица детского дома бездействовали.
В июне 2018 года, после вынесения в адрес учреждения представления об устранении выявленных прокуратурой нарушений, социальный педагог получил доверенность на ведение дел о наследстве.
На данный момент у юношей имеются все необходимые документы, подтверждающие их вступление в права наследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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