Братья из екатеринбургского детдома получили жильё после вмешательства прокуратуры

В рамках разбирательства следователи установили, что с 2015 года два брата-воспитанника детского дома при «Свердловском областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже» являлись наследниками квартиры. Но законных прав на жилплощадь оформлено не было, так как должностные лица детского дома бездействовали.

В июне 2018 года, после вынесения в адрес учреждения представления об устранении выявленных прокуратурой нарушений, социальный педагог получил доверенность на ведение дел о наследстве.