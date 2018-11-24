Отопление в детской больнице Екатеринбурга восстановлено после коммунальной аварии
Сегодня, 17:31ОбществоФото: pixabay.com
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24 ноября около 01:00 в Екатеринбурге на Вторчермете в результате коммунальной аварии на улице Военной было отключено отопление. Без тепла остались и пациенты детской больницы. В настоящий момент подача тепла восстановлена.
Сюжеты: Екатеринбург
24 ноября в 01:00 жители некоторых домов на улицах Военная и Агрномочисекая остались без отопления. Также подача тепла прекратилась в детской больнице №8. Как выяснилось позднее, на улице Военной произошел прорыв трубы диаметром 150 мм. К месту происшествия прибыли 2 единицы спецтехники и 11 специалистов. В настоящий момент ведутся работы по замене трубы. Отопление в детской городской больнице №8 уже восстановлено.
По информации пациентов медицинского учреждения, дети там проходят лечение от ОРВИ и пневмонии. В утренние часы температура в Екатеринбурге упала до -18, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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