Отопление в детской больнице Екатеринбурга восстановлено после коммунальной аварии

24 ноября в 01:00 жители некоторых домов на улицах Военная и Агрномочисекая остались без отопления. Также подача тепла прекратилась в детской больнице №8. Как выяснилось позднее, на улице Военной произошел прорыв трубы диаметром 150 мм. К месту происшествия прибыли 2 единицы спецтехники и 11 специалистов. В настоящий момент ведутся работы по замене трубы. Отопление в детской городской больнице №8 уже восстановлено.