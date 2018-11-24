Верхнесалдинец отправится на 9 месяцев в колонию строго режима за пьяное вождение
Сегодня, 11:30ОбществоФото: pxhere.com
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Житель Верхней Салды неоднократно попадался дорожной полиции в состоянии алкогольного опьянения. После очередного задержания против него возбудили уголовное дело и отправили на 9 месяцев в колонию строго режима.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
3 октября 23-летний верхнесалдинец был задержан полицией при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это был не единичный случай, поэтому вместо составления протокола об административном правонарушении против задержанного возбудили уголовное дело.
При вынесении приговора суд исходил из характеристик подсудимого - с 16 лет он занимается грабежами и кражами, а из мест лишения свободы освободился в мае 2018 года. Как сообщают «Вечерние Ведомости», ближайшие 9 месяцев верхнесалдинец проведёт в колонии строго режима.
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