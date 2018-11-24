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Верхнесалдинец отправится на 9 месяцев в колонию строго режима за пьяное вождение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Верхнесалдинец отправится на 9 месяцев в колонию строго режима за пьяное вождение

Сегодня, 11:30ОбществоФото: pxhere.com
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