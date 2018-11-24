Житель Карпинска организовал в своей квартире наркопритон

С мая по июнь 2018 года в течение 8 раз житель Карпинска Игорь Гордиенко предоставлял свою квартиру для сторонних лиц для совместного употребления наркотических средств. Платой за аренду жилья становились наркотики, которые зависимые изготавливалась прямо в жилом помещении.