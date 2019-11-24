Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с Днём матери
Сегодня, 24 ноября, в России отмечают День матери. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил всех мам города с этим праздником.
Дорогие тагильчанки! От всей души поздравляю вас с Днем матери! Дать ребенку жизнь, вырастить его — великая миссия и большой труд. День матери символизирует собой огромное общественное уважение к женщине, ставшей вечным олицетворением любви и самоотверженности, мудрости и терпения, доброты и всепрощения. А для каждого из нас этот праздник — еще одна возможность выразить своим мамам бесконечную признательность за все, что они сделали для нас, сказать самым дорогим на свете людям нежные, теплые, сердечные слова, отметил в своём поздравлении глава города.
Мэр поблагодарил всех тагильских мам «за ежедневный кропотливый труд и достойное воспитание своих детей». Особую благодарность Владислав Пинаев выразил многодетным мамам и женщинам, воспитывающим приёмных детей.
Желаю вам, чтобы ваш труд возвращался заботой, нежностью и благодарностью ваших детей. Пусть рядом с вами будут любящие и любимые люди, пусть в ваших семьях царят тепло и взаимопонимание! Крепкого вам здоровья, материнского счастья, исполнения самых заветных желаний, пожелал тагильчанкам мэр.