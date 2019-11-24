Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с Днём матери

Дорогие тагильчанки! От всей души поздравляю вас с Днем матери! Дать ребенку жизнь, вырастить его — великая миссия и большой труд. День матери символизирует собой огромное общественное уважение к женщине, ставшей вечным олицетворением любви и самоотверженности, мудрости и терпения, доброты и всепрощения. А для каждого из нас этот праздник — еще одна возможность выразить своим мамам бесконечную признательность за все, что они сделали для нас, сказать самым дорогим на свете людям нежные, теплые, сердечные слова, отметил в своём поздравлении глава города.