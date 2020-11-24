«Бабушек уже никто не разводит». Уралец поделился записью разговора с мошенниками

«Бабушек уже никто не разводит». Уралец поделился записью разговора с мошенниками

Сегодня, 16:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга, которому постоянно звонили телефонные аферисты, поделился записью разговора.

Сначала мужчина делал вид, что следует указаниям звонившего.

По его словам, ему звонят примерно пять раз в неделю и он не может каждый раз обращаться в правоохранительные органы. Мужчина любит поговорить с мошенниками и записывает разговоры.

Обычно по душам они не разговаривают и заканчивают разговор раньше. Или начинается мат, называют козлом и уродом, что я их время отнимаю,рассказал екатеринбуржец Е1.

В этот раз аферист разговорился. Когда он понял, что обман не удастся, он признался, что сейчас они меняют целевую аудиторию.

Бабушек уже никто не «разводит», потому что нам это неинтересносообщил мошенник.

После этого звонивший рассказал, что теперь их целью являются граждане от 20 до 40 лет. На возражение о том, что люди этого возраста не попадутся на обман, мошенник ответил:

Вы очень сильно ошибаетесь, потому что наши кассы говорят об обратном.

После этого звонивший положил трубку.

Напомним, в течении этого года свердловчане перевели телефонным мошенникам более 80 миллионов рублей, зарегистрировано более 1900 заявлений.

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