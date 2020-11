Госдума поддержала большую часть поправок ЕР к бюджету на 2021-2023 гг.

Депутаты Государственной думы поддержали во втором, основном чтении проект бюджета страны на предстоящие три года. В нем были учтены социальные поправки от партии «Единая Россия» общей стоимостью 30 миллиардов рублей.

Созданные ЕР поправки коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, развития сельской местности, увеличения финансирования программы создания комфортной городской среды. Также ими предполагаются выделение денег для обновления первичного звена системы здравоохранения и социальные доплаты к пенсиям в регионах. Отдельно депутатами совместно с Кабмином была рассмотрена кредитная программа поддержки занятости для предприятий в условиях пандемии коронавируса на 421 миллиард рублей, сообщает Nashgorod. «Преимущественно речь идет о поправках, решающих вопросы наших граждан и влияющих на качество жизни. Также это поправки, цель которых - поддержка отечественных предприятий, экономики», - объяснил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Он также заметил, что предложения ЕР, в существенной степени изменившие документ, увеличат его по ряду пунктов на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будут освоены уже в будущем году. Помимо этого, ко второму чтению бюджета Госдумой и правительством были распределены примерно 1,5 триллиона рублей межбюджетных трансфертов между российскими регионами. «Очень важно было в партнерстве с правительством осуществить проработку вопроса о том, чтобы эти деньги были распределены справедливо», - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев. Напомним, ко второму чтению бюджета партия «Единая Россия» совместно с правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около 2 млрд рублей дополнительно по инициативе партии будут направлены на цели развития сельской и городской инфраструктуры. Два миллиарда рублей зарезервировали для реализации проектов физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах страны. Еще на 6,2 миллиарда рублей расширили программу по устранению цифрового неравенства. Благодаря этому к окончанию будущего года завершится процесс подключения к интернету расположенных отдаленно малонаселенных деревень. Как сообщает сайт партии ER.ru, в текущем году «Единая Россия» была задействована в работе над бюджетом еще до его «нулевого» чтения. В документ были включены инициативы, основанные на итогах исполнения партпроектов. Планируется принять проект бюджета в ходе итогового, третьего чтения, которое пройдет 26 ноября. В Законодательном собрании Свердловской области ведется активная работа по формированию бюджета на следующий год. Под председательством депутата от «Единой России» Вячеслава Погудина прошло обсуждение формирования расходов на социальную политику, образование, молодежную политику и культуру. «Предложений большой перечень. Все они носят конкретный характер, как, например, необходимость предусмотреть расходы на выделение средств муниципалитетам для оснащения учебными материалами, оборудованием и инвентарем вновь открытых школ после капитального ремонта или строительства. Предложено предусмотреть средства на реконструкцию зданий школ в Верхней Пышме и гимназии № 40 в Екатеринбурге», - сообщил он. Вячеслав Погудин отметил, что на таких комиссиях обсуждается и направление дополнительных средств. Так, например, в случае получения дополнительных доходов бюджетные ассигнования предлагается выделить на проведение капитального ремонта детского сада № 2 в Ирбите.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter