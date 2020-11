В соцсетях появились предложения создать мини-Крым на отмели реки Исеть и статую Иисуса на границе Европы и Азии.

Такие предложения действительно поступили. Но они еще не выложены на сайт «Екатеринбург 300», передает Znak сообщение пресс-службы Музея истории Екатеринбурга. Отмечается, что поступило около 80 различных заявок. Идет обзвон потенциальных участников на вопрос серьезности внесенных предложений. Вскоре после этого будут опубликованы все варианты. Сбор инициатив начался на прошлой неделе. Оставить заявку может любой желающий.

