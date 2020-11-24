Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ двум уральским ученым

Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ двум уральским ученым

Сегодня, 20:00ОбществоPhoto: пресс-служба правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ в области науки и техники двум ученым Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН.

Главные научные сотрудники учреждения Евгений Гусев и Валерий Черешнев стали лауреатами премии.

Во время церемонии вручения Мишустин подчеркнул, как важно сохранять конкурентоспособность российской науки. Премьер-министр отметил, что страна должна стремиться к тому, чтобы стать центром притяжения для зарубежных ученых.

Сегодня мы отмечаем премиями выдающиеся заслуги целых научных коллективов, которые в течение многих лет трудились над уникальными исследованиями и разработками. Они продолжают традиции своих знаменитых предшественников и, что особенно важно, открывают будущее — приближают время новых открытий и технологий, способных изменить мир,цитирует слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Как рассказал премьер-министр, разработки, которыми занимаются лауреаты правительственной премии, пользуются спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Также они активно применяются для решения первоочередных государственных задач.

Валерий Черешнев и Евгений Гусев были награждены премией Правительства РФ «за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний».

Напомним, 24 октября стало известно, что те же ученые из Екатеринбурга были награждены премией Правительства РФ в области науки и техники. Всего было перечислено 133 награжденных. Каждый коллектив получил по два миллиона рублей.

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