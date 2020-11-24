Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ двум уральским ученым

Сегодня мы отмечаем премиями выдающиеся заслуги целых научных коллективов, которые в течение многих лет трудились над уникальными исследованиями и разработками. Они продолжают традиции своих знаменитых предшественников и, что особенно важно, открывают будущее — приближают время новых открытий и технологий, способных изменить мир,цитирует слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.