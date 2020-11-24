Полиция Нижнего Тагила заплатит миллион рублей за сведения об убийце с татуировкой

По предварительной версии, к преступлению может быть причастен мужчина 30-35 лет ростом около 170 сантиметров. Особые приметы: славянская внешность, среднее телосложение, вытянутое лицо и на руке татуировка восходящего солнца. Одет в темную куртку и вязанную шапку светлого оттенка.