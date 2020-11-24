Полиция Нижнего Тагила заплатит миллион рублей за сведения об убийце с татуировкой

Полиция Нижнего Тагила заплатит миллион рублей за сведения об убийце с татуировкой

Вчера, 23:05ОбществоPhoto: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
Сыщики уголовного розыска свердловского гарнизона полиции готовы заплатить миллион рублей за информацию о мужчине, имеющем татуировку в виде восходящего солнца, сообщает руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По предварительной версии, к преступлению может быть причастен мужчина 30-35 лет ростом около 170 сантиметров. Особые приметы: славянская внешность, среднее телосложение, вытянутое лицо и на руке татуировка восходящего солнца. Одет в темную куртку и вязанную шапку светлого оттенка.

По словам полковника Горелых, тому, кто предоставит информацию, которая поможет следствию установить личность подозреваемого, будет предоставлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей и полная конфиденциальность.

Из квартиры потерпевших похищены ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе черного цвета и планшет «Samsung SM-T210»,отметил Горелых.

Напомним, преступление было совершено 20 октября 2018 года в доме на проспекте Ленинградский, 87. 36-летняя женщина умерла от ножевых ранений, а ее 12-летняя дочь была задушена.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
полицияубийцавознаграждениеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы