Полиция Нижнего Тагила заплатит миллион рублей за сведения об убийце с татуировкой

Сыщики уголовного розыска свердловского гарнизона полиции готовы заплатить миллион рублей за информацию о мужчине, имеющем татуировку в виде восходящего солнца, сообщает руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По предварительной версии, к преступлению может быть причастен мужчина 30-35 лет ростом около 170 сантиметров. Особые приметы: славянская внешность, среднее телосложение, вытянутое лицо и на руке татуировка восходящего солнца. Одет в темную куртку и вязанную шапку светлого оттенка. По словам полковника Горелых, тому, кто предоставит информацию, которая поможет следствию установить личность подозреваемого, будет предоставлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей и полная конфиденциальность. Из квартиры потерпевших похищены ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе черного цвета и планшет «Samsung SM-T210»,отметил Горелых. Напомним, преступление было совершено 20 октября 2018 года в доме на проспекте Ленинградский, 87. 36-летняя женщина умерла от ножевых ранений, а ее 12-летняя дочь была задушена.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter