Россия вышла на третье место в мире по уровню суточной заболеваемостью COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по уровню суточной заболеваемостью COVID-19

Сегодня, 11:42ОбществоPhoto: pixabay.com
Россия перешла на третье место в мире по суточному приросту коронавирусом после США и Индии.

По данным Worldometers.info, в мире были зарегистрированы 504 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Из них 172 тысячи зафиксировали в США, 37 тысяч в Индии и 25 тысяч в России.

По числу умерших за сутки на первом месте находится США (972 человека), затем идут Италия (630 человек) и Франция (500 человек).

С начала пандемии в мире зафиксировано 59,5 миллионов заболевших, умерли 1,4 миллиона человек, а выздоровели 41 миллион пациентов.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 25 173 заболевших коронавирусом, в Свердловской области — 389.

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