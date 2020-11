Россия вышла на третье место в мире по уровню суточной заболеваемостью COVID-19

Россия перешла на третье место в мире по суточному приросту коронавирусом после США и Индии.

По данным Worldometers.info, в мире были зарегистрированы 504 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Из них 172 тысячи зафиксировали в США, 37 тысяч в Индии и 25 тысяч в России. По числу умерших за сутки на первом месте находится США (972 человека), затем идут Италия (630 человек) и Франция (500 человек). С начала пандемии в мире зафиксировано 59,5 миллионов заболевших, умерли 1,4 миллиона человек, а выздоровели 41 миллион пациентов. Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 25 173 заболевших коронавирусом, в Свердловской области — 389. В Свердловской области новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter