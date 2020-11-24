Школьную столовую на Урале оштрафовали на 100 тысяч рублей за просроченные булки

При проверке школы Роспотребнадзором выяснили, что работники столовой не контролировали срок ее годности.
В отношении ООО «Комбинат школьного питания», а также заведующей производством было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ).
Учебное учреждение было оштрафовано на 100 тысяч рублей, заведующая — на 10 тысяч рублей.
Также руководству предприятия питания прокуратура вынесла представление с требованием об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
Напомним, в Екатеринбурге магазин «Верный» был оштрафован на 19 тысяч рублей за шум при приемке товара.