Школьную столовую на Урале оштрафовали на 100 тысяч рублей за просроченные булки

Школьную столовую на Урале оштрафовали на 100 тысяч рублей за просроченные булки

Сегодня, 15:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Туринске столовую школы № 3, оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за выпечки, у которой истек срок годности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

При проверке школы Роспотребнадзором выяснили, что работники столовой не контролировали срок ее годности.

В отношении ООО «Комбинат школьного питания», а также заведующей производством было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ).

Учебное учреждение было оштрафовано на 100 тысяч рублей, заведующая — на 10 тысяч рублей.

Также руководству предприятия питания прокуратура вынесла представление с требованием об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, в Екатеринбурге магазин «Верный» был оштрафован на 19 тысяч рублей за шум при приемке товара.

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