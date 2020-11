Школьную столовую на Урале оштрафовали на 100 тысяч рублей за просроченные булки

В Туринске столовую школы № 3, оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за выпечки, у которой истек срок годности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

При проверке школы Роспотребнадзором выяснили, что работники столовой не контролировали срок ее годности. В отношении ООО «Комбинат школьного питания», а также заведующей производством было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ). Учебное учреждение было оштрафовано на 100 тысяч рублей, заведующая — на 10 тысяч рублей. Также руководству предприятия питания прокуратура вынесла представление с требованием об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Напомним, в Екатеринбурге магазин «Верный» был оштрафован на 19 тысяч рублей за шум при приемке товара. На Урале магазин «Верный» оштрафовали за шумную приемку товара

