Слушания по полигону и выплаты многодетным. Итоги дня в Свердловской области

На обсуждение проекта строительства мусоросортировочного завода и нового полигона ТБО пришли 248 человек. Общественные слушания прошли в Нижнем Тагиле 23 ноября. Каждый желающий на сайте администрации города или в отделе экологии и природопользования мог знакомиться с проектом ОВОС и внести свои замечания, которых поступило 45 с августа по ноябрь. Чаще всего они касались подземных вод и санитарно-защитной зоны. После выступления основных докладчиков, некоторые спикеры высказали сомнения в достоверности исследований на окружающую среду и попросили отыскать для полигона альтернативное место. Также поднимался вопрос о переработке мусора, который будут сортировать. Представители «Облкоммунэнерго» рассказали, что в проекте есть два этапа реализации этого вопроса. Работы планируют завершить к 2022 году.