Слушания по полигону и выплаты многодетным. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 ноября.

На обсуждение проекта строительства мусоросортировочного завода и нового полигона ТБО пришли 248 человек. Общественные слушания прошли в Нижнем Тагиле 23 ноября. Каждый желающий на сайте администрации города или в отделе экологии и природопользования мог знакомиться с проектом ОВОС и внести свои замечания, которых поступило 45 с августа по ноябрь. Чаще всего они касались подземных вод и санитарно-защитной зоны. После выступления основных докладчиков, некоторые спикеры высказали сомнения в достоверности исследований на окружающую среду и попросили отыскать для полигона альтернативное место. Также поднимался вопрос о переработке мусора, который будут сортировать. Представители «Облкоммунэнерго» рассказали, что в проекте есть два этапа реализации этого вопроса. Работы планируют завершить к 2022 году. В Нижнем Тагиле на публичные слушания по полигону ТБО пришло около 250 человек Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, что ситуация с COVID-19 в стране становится сложнее. Ранее такой прогноз давали медики. В Роспотребнадзоре сообщают о том, что ожидают спад пандемии в 2021 году, она перейдет в разряд ОРВИ. Для стабилизации заболеваемости нужна массовая вакцинация населения. Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявили 12 случаев коронавируса, всего с начала пандемии зафиксировано 2856 заболевших. В Свердловской области за сутки зарегистрировали 384 случая COVID-19, всего выявлено 43 996 заболевших. За сутки скончались девять пациентов, всего — 970 летальных случаев. В России за сутки поставлен рекорд по смертности — 491 пациент, общее количество смертей составило 37 031 случаев. По стране выявили 24 326 заболевших коронавирусом, сначала пандемии зафиксировали 2 138 828 случаев. В Нижнем Тагиле за сутки было выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией Многодетным семьям, которые в 2020 году не получили выплаты, в Нижнем Тагиле планируют выделить шесть миллионов рублей. Они смогут получить денежные средства как компенсацию за земельный участок. В 2020 году на это было выделено 60 миллионов для 301 семьи, которые встали на очередь до середины августа 2017 года. Из них 271 семья получила деньги, остальные либо были обеспечены участками, либо потеряли право на это. Гордума планирует изменить срок постановки на учет на более позднюю дату. Это позволит выплатить оставшиеся шесть миллионов рублей семьям, которые встали на очередь до 21 сентября 2017 года. В Нижнем Тагиле планируют выплатить дополнительные средства многодетным семьям

