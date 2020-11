«Спасать не надо»: уральские экологи рассказали о замерзающих на пруду лебедях

Уральские экологи рассказали, что нужно делать с замерзающими на водоемах лебедями.

По словам специалистов департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, лебеди, которые остались на водоемах, не нуждаются в отлове и спасении. Там пояснили, что сейчас поступает много обращений от жителей. Лебеди-шипуны остаются на водоемах, так как у них хороший корм, либо к перелету не готовы молодые птицы. Спасать их не надо. Они улетают самостоятельно,сообщили в департаменте ИА «Уральский меридиан». Также граждане беспокоятся о том, что у птиц «сломаны» крылья, однако на самом деле это не так. Лебеди складывают крылья на спине «домиком», поэтому они выглядят неестественно. Спасательную операцию нужно проводить, только если птица не сможет сама добывать себе пищу, тогда ее отловят и передадут на лечение. Напомним, 14 ноября в Каменске-Уральском спасли замерзающего лебедя с помощью машинки на пульте управления. На Урале умирающего лебедя спасли радиоуправляемой машинкой

