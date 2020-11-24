Свердловская область получит еще два миллиарда рублей на борьбу с COVID-19

С начала пандемии в общей сложности на эти цели направили 11,9 миллиардов из федерального бюджета.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 39 регионов получат 80 миллиардов рублей на поддержку бюджета.
Эти средства помогут выполнить социальные обязательства перед населением и помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании заксобрания рассказал о том, что в регионе на борьбу с COVID-19 потратили почти 15 миллиардов рублей.