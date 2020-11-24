Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России

Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России

Сегодня, 14:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране осложняется ситуация с коронавирусом, как и прогнозировали врачи.

Об этом она рассказала на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться, цитирует слова Голиковой URA.RU.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончался 491 человек, всего по стране с начала пандемии выявлено 2 138 828 зараженных.

В Роспотребнадзоре ожидают, что инфекция пойдет на спад в 2021 году, она не исчезнет, а перейдет в разряд ОРВИ. В стабилизации ситуации может помочь массовая вакцинация россиян.

Напомним, из федерального бюджета Свердловской области выделено более двух миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом.

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