Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране осложняется ситуация с коронавирусом, как и прогнозировали врачи.

Об этом она рассказала на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться, цитирует слова Голиковой URA.RU. За минувшие сутки в России от коронавируса скончался 491 человек, всего по стране с начала пандемии выявлено 2 138 828 зараженных. В Роспотребнадзоре ожидают, что инфекция пойдет на спад в 2021 году, она не исчезнет, а перейдет в разряд ОРВИ. В стабилизации ситуации может помочь массовая вакцинация россиян. Напомним, из федерального бюджета Свердловской области выделено более двух миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом. Свердловская область получит еще два миллиарда рублей на борьбу с COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter