Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России

Об этом она рассказала на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.
К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться, цитирует слова Голиковой URA.RU.
За минувшие сутки в России от коронавируса скончался 491 человек, всего по стране с начала пандемии выявлено 2 138 828 зараженных.
В Роспотребнадзоре ожидают, что инфекция пойдет на спад в 2021 году, она не исчезнет, а перейдет в разряд ОРВИ. В стабилизации ситуации может помочь массовая вакцинация россиян.
Напомним, из федерального бюджета Свердловской области выделено более двух миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом.