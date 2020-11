В Екатеринбурге объявили о новых правилах зачисления первоклассников

В мэрии Екатеринбурга объяснили правила, по которым будут зачисляться первоклассники в школы.

В этом году кампанию начнут с 1 апреля, а не с 1 февраля, как раньше. Увеличили количество способов отправки заявления на зачисление. По словам начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елены Кречетовой, новый регламент будет полностью готов к 15 марта. На первом этапе, который будет с 1 апреля по 30 июля, будут зачислены дети, проживающие на закрепленной территории. Второй этап начнется 6 июля и закончится 5 сентября. Тогда на свободные места могут зачислить детей, которые не проживают на такой территории и льготников. При этом она не исключила, что, как и раньше, некоторые дети не смогут попасть в школу по прописке из-за отсутствия свободных мест. Какая-то часть получит уведомление об отказе. Им будут предлагать места в школах неподалеку от места проживания,рассказала Елена Кречетова издательству Znak. Подать заявление на зачисление можно через портал госуслуг, в школе в часы работы приемной комиссии, в МФЦ и ЦМУ. Также будут введены два новых способа: электронное письмо на почту школы и с помощью «Почты России». В прошлом году разделение по дням для каждого района Екатеринбурга помогло снизить нагрузку на портал госуслуг и избежать сбоев. Сейчас пока не известно, будет ли применяться подобная практика. Ожидается, что в 2021 году в школу поступят около 21,5 тысяч первоклассников. Напомним, в Нижнем Тагиле школы начнут проверять подлинность прописки для зачисления первоклассников в образовательные учреждения. В Нижнем Тагиле школы начнут проверять подлинность прописки первоклассников

