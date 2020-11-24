В Екатеринбурге объявили о новых правилах зачисления первоклассников

На первом этапе, который будет с 1 апреля по 30 июля, будут зачислены дети, проживающие на закрепленной территории. Второй этап начнется 6 июля и закончится 5 сентября. Тогда на свободные места могут зачислить детей, которые не проживают на такой территории и льготников.