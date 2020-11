В Нижнем Тагиле планируют выплатить дополнительные средства многодетным семьям

В Нижнем Тагиле планируют потратить шесть миллионов рублей на выплаты многодетным семьям.

Выплаты будут предназначены тем гражданам, которые не успели получить их в 2020 году. Специально для этого гордума изменит дату постановки семьи на учет, пишет пресс-служба городской думы. Денежные средства предоставляются семьям с тремя и более детьми в качестве компенсации за земельный участок. В 2020 году было выделено 60 миллионов рублей на такие выплаты. Они предназначались 301 семье, которые встали в очередь до середины августа 2017 года. Из них только 271 получила деньги, остальные либо потеряли право на выплату, либо были обеспечены земельными участками. В связи с этим, гордума планирует изменить срок постановки на учет на более позднюю дату, что позволит направить оставшиеся шесть миллионов рублей на выплаты другим семьям, вставшим в очередь до 21 сентября 2017 года. Напомним, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предложил выплачивать россиянкам пенсию после того, как они родят третьего ребенка. По словам автора инициативы, это пошло бы на пользу демографии. В России предложили платить пенсию женщинам после рождения третьего ребенка

