В Нижнем Тагиле планируют выплатить дополнительные средства многодетным семьям

Денежные средства предоставляются семьям с тремя и более детьми в качестве компенсации за земельный участок. В 2020 году было выделено 60 миллионов рублей на такие выплаты. Они предназначались 301 семье, которые встали в очередь до середины августа 2017 года. Из них только 271 получила деньги, остальные либо потеряли право на выплату, либо были обеспечены земельными участками.