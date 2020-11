В Нижнем Тагиле подведен промежуточный итог рейдов ГИБДД

В Нижнем Тагиле стали известны промежуточные результаты рейдов ГИБДД по выявлению нарушений со стороны водителей и пешеходов.

В ходе мероприятий внимание инспекторов уделялось не только водителям, которые не пропускают пешеходов, но и самим пешеходам, которые игнорируют правила дорожного движения, переходя дорогу в не предназначенном для этого месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. За четыре дня выявлено 505 нарушений. 373 из них со стороны пешеходов. 113 водителей не предоставили преимущества переходящим по «зебре». Отмечено несколько грубых нарушений: 10 человек управляли транспортным средством не имея на это права;

пять водителей находились в состоянии алкогольного опьянения;

четверо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя. Со всеми нарушителями были проведены профилактические беседы. Напомним, в Екатеринбурге с начала года выявлено 250 грузовых автомобилей с нарушениями. В ходе последнего рейда, каждое четвертое транспортное средство следовало с тем или иным нарушением. В Екатеринбурге выявили 250 грузовиков с неисправностями

