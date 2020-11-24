В Нижнем Тагиле подведен промежуточный итог рейдов ГИБДД

В ходе мероприятий внимание инспекторов уделялось не только водителям, которые не пропускают пешеходов, но и самим пешеходам, которые игнорируют правила дорожного движения, переходя дорогу в не предназначенном для этого месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.