В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон

В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон

Сегодня, 20:53ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В ночь на 24 ноября в депо МУП «Тагильский трамвай» прибыл новый четырехосный трамвайный вагон, произведенный АО «Уралтрансмаш», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Модель 71-415 является новой разработкой. Первый из трех вагонов был разгружен за ночь и к утру поставлен в депо с целью провести окончательную сборку и наладку оборудования.

Сделаем все быстро, и уже до нового года этот вагон станет полноправным участником движения на наших улицах, поделился директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

По словам специалистов, трамвайный парк был обновлен на 65% и каждый день на десять городских маршрутов выходит до 60 вагонов.

Как подчеркнул глава города Владислав Пинаев, благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги», а также внедрению интеллектуальных транспортных систем, происходит развитие городской инфраструктуры. Именно она непосредственно влияет на жизнь горожан.

Напомним, 21 ноября стало известно, что в Екатеринбурге провели презентацию брендированного трамвая в честь Бетховена. Корпус транспортного средства украшен фотографиями известного композитора. Такое оформление объясняется 250-летием со дня рождения Бетховена.

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