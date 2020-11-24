В Совете федерации назвали сумму увеличения пенсий

В июне Минтруда и соцзащиты определило среднегодовой размер пенсии по старости для пенсионеров на три года. Пенсии будут проиндексированы в 2021 году — на 6,3% (17 432 рубля), в 2022 году — на 5,9% (18 357рублей), в 2023 году — на 5,6% (19 283 рубля)