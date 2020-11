В Совете федерации назвали сумму увеличения пенсий

В Совете федерации по социальной политике озвучили сумму индексации пенсий с 2021.

Страховые пенсии увеличатся в среднем на одну тысячу рублей, пишет «Парламентская газета» По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, по законодательству она проводится с 1 января. Также она напомнила, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что пенсии в 2021 году индексируют на 6,3%, это превысит прогнозируемый уровень инфляции в полтора раза. В июне Минтруда и соцзащиты определило среднегодовой размер пенсии по старости для пенсионеров на три года. Пенсии будут проиндексированы в 2021 году — на 6,3% (17 432 рубля), в 2022 году — на 5,9% (18 357рублей), в 2023 году — на 5,6% (19 283 рубля) Пенсии в следующем году будут получать 43 миллиона человек. Напомним, ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников рассказал, что нужно разморозить накопительную часть пенсий для того, чтобы не допустить повышение пенсионного возраста в России. Ведущий экономист рассказал о способе не допустить повышение пенсионного возраста

