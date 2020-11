Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хирурга Юрия Мансурова из Екатеринбурга орденом Пирогова посмертно, сответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Врач награжден «За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Также Путин наградил «за большой вклад в борьбу с распространением коронавируса» владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Напомним, Юрий Мансуров умер в июне от коронавируса, которым он заразился на работе. Также у хирурга была тромбоэмболия. Он работал в ОКБ №1. Жена умершего в Екатеринбурге врача рассказала, что он заразился COVID-19 на работе

