Президент РФ Владимир Путин наградил владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Об этом сообщается на информационном портале Екатеринбурга. Награда уральцу была присвоена за «за большой вклад в борьбу с распространением коронавируса». Во время пандемии Алтушкин организовал несколько рейсов в Екатеринбург из Китая со средствами индивидуальной защиты и оборудованием для больниц. Напомним, Владимир Путин наградил посмертно орденом Пирогова хирурга Юрия Мансурова. Уральского хирурга Юрия Мансурова представили к ордену Пирогова посмертно

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter