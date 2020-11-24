Выстрелившего в голову соседа из травматики екатеринбуржца признали вменяемым

Выстрелившего в голову соседа из травматики екатеринбуржца признали вменяемым

Сегодня, 09:52ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге признали вменяемым 37-летнего мужчину, который прострелил голову соседу.

Житель Екатеринбурга Яков Сафиуллин в марте 2020 года прострелил голову своему соседу Ильдару. В сентябре его направили на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

После обследования врачи заявили, что на момент происшествия у Сафиуллина не было признаков психического расстройства и слабоумия. В заключении написано, что он осознавал опасность своих действий.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Жена пострадавшего Лилия рассказала, что они надеются, что суд состоится в декабре.

Из психушки его вернули под стражу. Там он останется до 25 декабря по решению суда. Следователь планирует в ближайшее время передать дело в прокуратуру,рассказала женщина Е1.

Напомним, изначально Сафиуллина обвиняли в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Позже силовики решили, что он хотел убить соседа и переквалифицировали статью покушение на убийство.

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