Житель Санкт-Петербурга признался в «минировании» ЛГБТ-площадки в Екатеринбурге

Петербуржец Тимур Булатов рассказал, что это он сообщил о минировании во время показа ЛГБТ-фильма «Аутло».

Борец с ЛГБТ опубликовал скриншот своей истории звонков, из которого видно, что он напрямую обращался в дежурную часть МВД и ФСБ Екатеринбурга. 22 ноября силовики проверяли здание, где должен был состояться показ из-за звонков о минировании. Правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов направил в Следственный комитет по Санкт-Петербургу заявления о привлечении мужчины к ответственности за сообщение о ложном минировании. По его словам, зарегистрированы уже оба заявления. Томилов сообщил, что в прошлом году Булатов «минировал» Ельцин Центр, когда там проходило ЛГБТ-мероприятие «Бай-бай, стигма!». С учетом того, что Булатов сам публично сознался, если этот факт СК и МВД не рассмотрят, будем запускать общественную кампанию,рассказал Томилов Е1. Напомним, в Екатеринбурге на 50 тысяч рублей оштрафовали администратора группы для ЛГБТ-знакомств во «ВКонтакте». На Урале оштрафовали создательницу паблика для знакомств ЛГБТ-представителей

