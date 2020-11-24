Житель Санкт-Петербурга признался в «минировании» ЛГБТ-площадки в Екатеринбурге

Житель Санкт-Петербурга признался в «минировании» ЛГБТ-площадки в Екатеринбурге

Сегодня, 10:50ОбществоPhoto: pixabay.com
Петербуржец Тимур Булатов рассказал, что это он сообщил о минировании во время показа ЛГБТ-фильма «Аутло».

Борец с ЛГБТ опубликовал скриншот своей истории звонков, из которого видно, что он напрямую обращался в дежурную часть МВД и ФСБ Екатеринбурга.

22 ноября силовики проверяли здание, где должен был состояться показ из-за звонков о минировании.

Правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов направил в Следственный комитет по Санкт-Петербургу заявления о привлечении мужчины к ответственности за сообщение о ложном минировании. По его словам, зарегистрированы уже оба заявления.

Томилов сообщил, что в прошлом году Булатов «минировал» Ельцин Центр, когда там проходило ЛГБТ-мероприятие «Бай-бай, стигма!».

С учетом того, что Булатов сам публично сознался, если этот факт СК и МВД не рассмотрят, будем запускать общественную кампанию,рассказал Томилов Е1.

Напомним, в Екатеринбурге на 50 тысяч рублей оштрафовали администратора группы для ЛГБТ-знакомств во «ВКонтакте».

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