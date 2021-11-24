Бойченко передал оборудование и СИЗы геронтологическому центру Пермского края

Недавно поступила помощь от депутата краевого Заксобрания, руководителя Регионального волонтерского центра «Единой России» Александра Бойченко. Он передал в Верхне-Курьинский геронтологический центр пять бактерицидных рециркуляторов, 10 тысяч медицинских масок и шапочек, а также бесконтактные термометры. Также планируется выслать защитные экраны для лица и пульсометры. Об этом информирует properm.ru.
На данном этапе времени в геронтологическом центре проживают 120 пенсионеров. За ними смотрят сотрудники. Посещения в учреждения ограничены, поэтому волонтеры вместе с Бойченко передали коробки, не заходя в здание.
Директор центра Александр Богомягков говорит, что сейчас учреждение использует в три раза больше СИЗов, однако их дефицит удается устранить благодаря волонтерской помощи.
Следует отметить, что Волонтерский центр «Единой России» был открыт два года назад и является частью единого волонтерского штаба. Бойченко сообщил, что волонтерами остаются пермяки, которые пришли во время учебы в университет, но уже получили образование.
Все желающие пенсионеры и жители Прикамья, находящиеся в группе риска, могут подать заявку в волонтерский штаб. Для этого нужно позвонить по номеру телефона.