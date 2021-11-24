Бойченко передал оборудование и СИЗы геронтологическому центру Пермского края

Недавно поступила помощь от депутата краевого Заксобрания, руководителя Регионального волонтерского центра «Единой России» Александра Бойченко. Он передал в Верхне-Курьинский геронтологический центр пять бактерицидных рециркуляторов, 10 тысяч медицинских масок и шапочек, а также бесконтактные термометры. Также планируется выслать защитные экраны для лица и пульсометры. Об этом информирует properm.ru.