Бойченко передал оборудование и СИЗы геронтологическому центру Пермского края

Бойченко передал оборудование и СИЗы геронтологическому центру Пермского края
Бойченко передал оборудование и СИЗы геронтологическому центру Пермского края
Сегодня, 14:58Общество
После начала коронавирусной инфекции геронтологическому центру потребовалось втрое больше средств индивидуальной защиты (СИЗ). Благодаря волонтерской помощи высокий спрос удалось компенсировать.

Недавно поступила помощь от депутата краевого Заксобрания, руководителя Регионального волонтерского центра «Единой России» Александра Бойченко. Он передал в Верхне-Курьинский геронтологический центр пять бактерицидных рециркуляторов, 10 тысяч медицинских масок и шапочек, а также бесконтактные термометры. Также планируется выслать защитные экраны для лица и пульсометры. Об этом информирует properm.ru.

На данном этапе времени в геронтологическом центре проживают 120 пенсионеров. За ними смотрят сотрудники. Посещения в учреждения ограничены, поэтому волонтеры вместе с Бойченко передали коробки, не заходя в здание.

Директор центра Александр Богомягков говорит, что сейчас учреждение использует в три раза больше СИЗов, однако их дефицит удается устранить благодаря волонтерской помощи.

Следует отметить, что Волонтерский центр «Единой России» был открыт два года назад и является частью единого волонтерского штаба. Бойченко сообщил, что волонтерами остаются пермяки, которые пришли во время учебы в университет, но уже получили образование.

Все желающие пенсионеры и жители Прикамья, находящиеся в группе риска, могут подать заявку в волонтерский штаб. Для этого нужно позвонить по номеру телефона.

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