Что будет в Нижнем Тагиле при введении QR-кодов в общественном транспорте

Первым городом России, в котором ввели QR-коды в общественном транспорте, стала Казань. 22 ноября жители столицы Татарстана испытали большие неудобства, пишут местные СМИ. Итог — «безбилетники», череда скандалов и уменьшение пассажиропотока. В первый же день зафиксированы драки между пассажирами и кондукторами, а одному сотруднику общественного транспорта брызнули в лицо перцовым балончиком.
Показатель вакцинации в Свердловской области растет. В день, по информации оперштаба, прививку от коронавируса ставят 10-15 тысяч человек. А общее число вакцинированных превысило 50%.
18 ноября замглавы Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Количество больных COVID-19 уменьшается, а в реанимациях освобождается койко-места. Причина положительных изменений, по словам замглавы, — вакцинация свердловчан. К 22 ноября темпы прироста заражения коронавирусом снизились в 120 раз, заявил на брифинге главный санврач региона Дмитрий Козловских.
Несмотря на антиковидные меры и уменьшение числа заболевших COVID-19, в регионе по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за выявления новых случаях заражения коронавирусом. Поэтому, по информации СМИ, 23 ноября свердловский оперштаб обсуждал вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте.
Сотни тагильчан высказали свое мнение в соцсетях TagilCity.ru под постом об обсуждении вопроса введения QR-кодов в общественном транспорте. Комментаторы чаще всего высказывались против такой антиковидной меры.
На вопрос — Как вы смотрите на введение QR-кодов в общественном транспорте? — горожане ответили «Категорически против» и «Отрицательно». Но причины негативного отношения раскрыли лишь единицы. Главное, о чем говорят тагильчане, — мера может привести к бунтам.
Перебор, наши суровые уральские люди не поймут. Посмотрите, что в Казани творится, — написал тагильчанин Алексей.
Я считаю эти коды мерой абсурда. Люди на грани срыва, еще капля — и до бунтов недалеко… высказался житель города Дмитрий.
Если нельзя будет ездить на общественном транспорте на работу, тогда все массово увольняемся и встаем в Центр занятости на шесть месяцев… А дальше видно будет! — написала Марина.
Однако среди жителей Нижнего Тагила есть и те, кто поддержал идею включения общественного транспорта в список «чистых зон». По мнению тагильчанки Анны, человек может болеть коронавирусом бессимптомно и передвигаться в общественном транспорте, таким образом, он становится источником распространения COVID-19.
В любой ситуации будут недовольны все. Я знаю случаи, когда парикмахер подумала, что у нее обычные сопли, и заразила всех, а у одной сотрудницы салона вообще папа умер от COVID. Кто-то может легче перенести заболевание, а у кого-то есть хронические болезни, и, получив вирус, человек может серьезно заболеть и умереть,сказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Анна.
Более того, в час пик автобусы переполнены, образуется давка, которая и становится причиной быстрого роста заболеваемости, считает жительница Тагилстроя Екатерина.
Например, на Тагилстрое мост закрыли, и автобусы идут полные. Кто-то с соплями зашел и половину людей заразил. А половина пассажиров без масок. Ни о какой дистанции в общественном транспорте речи и быть не может. QR-коды могли бы стать защитой,говорит она.
А вот тагильчанке Елизавете показалось нелогичным возмущение тагильчан по поводу введения QR-кодов в общественном транспорте. Когда вышел указ о «чистых зонах», с ее слов, многие акцентировали внимание на массовом скоплении людей в автобусах. Жители города говорили, что именно общественный транспорт — источник заразы, но при перспективе введения антиковидной меры люди вновь выражают недовольство.
Я привилась, и вся моя семья привиты, у всех все хорошо. И на работе все сотрудники привиты. Никто не болел, написала под постом об обсуждении вопроса введения QR-кодов тагильчанка Елена.
Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов и директор ООО «Объединение «Союз-НТ» Александр Петров задаются одним вопросом: кто организует проверку QR-кодов в общественном транспорте?
Как это будет выглядеть, мне не очень понятно. В наших автобусах кондукторы отсутствуют: кто будет проверять QR-коды, каким образом это будет выглядеть? сказал редакции TagilCity.ru Александр Петров.
Перевозчики высказываются против введения QR-кодов в общественном транспорте, так как не понимают, как будет организована проверка. Более того, проверка медотводов, QR-кода или справки о первой вакцинации станет задерживать транспорт на каждой остановке. Результат — сбои в движении трамваев и автобусов. Большие затруднения возникнут во время часа пик, когда на остановке скапливается много пассажиров.
Представляете, запустить в час пик 30 человек в автобус и у каждого сперва проверить. Первого отсканировал, а 30-го через сколько времени? Вы приходите в торговый центр, чтобы отсканировать — это секунд 10-15 занимает. Давайте умножать на 30 — это 5 минут только для того, чтобы проверить QR-код у людей. А если кода нет, то человек начинает скандалить, все это затягивается. Патовая ситуация, говорит Александр Перов.
Такой же точки зрения придерживается и директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов. Вагоны движутся по четкому расписанию, выверенному поминутно.
Кондуктор должен обилечивать пассажиров, если он будет коды проверять, то это получается, что два человека будут обилечены за оборотный рейс. Дзержинский район перевозит в час пик людей. Человеку надо уехать на работу и вернуться с нее, представляете, толпа человек заходит в вагон, сообщил редакции TagilCity.ru Игорь Темнов.
Некоторые горожане также считают, что введение QR-кодов в общественном транспорте в Нижнем Тагиле замедлит его движение. Проверка займет значительное время, а зимой на морозе пассажиры будут дольше ждать автобус, трамвай или маршрутку.
Зима, морозы, транспорт ходит плохо, проверка QR-кодов сильно задержит транспорт. Люди будут мерзнуть, нервничать и еще больше болеть, написала тагильчанка Ольга.
Вакцинация же, по словам Александра Петрова, нужна. Непривитые жители могут заразить не только других пассажиров, но и водителя, что приведет к еще большим сбоям в движении общественного транспорта.
Водитель заболевает, уходит на больничный, автобус не может выйти на линию. Цепочка сразу возникает. Уменьшается количество транспорта. Люди еще дольше ждут, затем набиваются в автобус, и опять более высокая вероятность подхватить какой-то вирус, сказал директор ООО «Объединение «Союз-НТ».