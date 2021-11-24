Что будет в Нижнем Тагиле при введении QR-кодов в общественном транспорте

Представляете, запустить в час пик 30 человек в автобус и у каждого сперва проверить. Первого отсканировал, а 30-го через сколько времени? Вы приходите в торговый центр, чтобы отсканировать — это секунд 10-15 занимает. Давайте умножать на 30 — это 5 минут только для того, чтобы проверить QR-код у людей. А если кода нет, то человек начинает скандалить, все это затягивается. Патовая ситуация, говорит Александр Перов.