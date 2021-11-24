Эксперты заявили о возможной убыточности банков при пересмотре кредитных договоров

Исполнительный директор Центра развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров РСПП, заслуженный юрист Российской Федерации Ирина Котелевская добавила, что дела, которые анализировал арбитражный центр, были связаны с пересмотром условий не только кредитных договоров. Она подчеркнула, что 451 статья распространяется на договоры в целом и указывает на существенные обстоятельства внешнего происхождения в целом, а не только на пандемию. По ее мнению, необходимо вырабатывать универсальную линию. В связи с этим эксперты арбитражного центра при РСПП выразили мнение, что необходимо придерживаться позиции стабильности ранее заключенного кредитного договора. Если какие-то сомнения не подтверждены фактами или обстоятельствами, то менять данный договор нецелесообразно.