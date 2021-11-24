Эксперты заявили о возможной убыточности банков при пересмотре кредитных договоров

Исследование было проведено в связи с решением арбитражного суда по спору кредитора и заемщика. Банк непрофильных активов “Траст” судился с сетью кинотеатров “Синема Парк”, и на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ было вынесено решение о пересмотре уже заключенных кредитных договоров. Суд признал, что пандемия коронавируса и обусловленные ею ограничения являются существенным изменением обстоятельств, пишет newsnn.ru.
В ЦСР подсчитали, что объем кредитного портфеля, который максимально схож с кредитами, рассматриваемыми арбитражным судом, составляет около 850 млрд рублей. Отмечается, что, даже если масштабировать судебное решение на минимальном уровне, банки потеряют до 100 млрд рублей. Если данный сценарий реализуется, то уже в течение нескольких лет сфера банковского кредитования станет убыточной.
Данное обстоятельство приведет к тому, что банки будут вынуждены ужесточать условия по кредитам, которые будут выдавать. Также ставка кредитования увеличится за счет рост риска пересмотра условий вновь заключаемых договоров.
Как отметил директор экономических программ Института региональных проблем Алексей Михайлов, в настоящее время объем кредитов населению равен 24 трлн руб., а кредитный портфель бизнеса - 50 трлн. Соответственно, данная ситуация затрагивает средства в объеме 70 трлн. При снижении процентной ставки даже на два пункта, как отмечает эксперт, банковская прибыль обнулится для всей системы. В случае реализации негативного сценария будет нарушена система в целом: взаимоотношения по срочности, по достаточности резерва, по обоснованности, по резервированию, по залоговой стоимости.
Исполнительный директор Центра развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров РСПП, заслуженный юрист Российской Федерации Ирина Котелевская добавила, что дела, которые анализировал арбитражный центр, были связаны с пересмотром условий не только кредитных договоров. Она подчеркнула, что 451 статья распространяется на договоры в целом и указывает на существенные обстоятельства внешнего происхождения в целом, а не только на пандемию. По ее мнению, необходимо вырабатывать универсальную линию. В связи с этим эксперты арбитражного центра при РСПП выразили мнение, что необходимо придерживаться позиции стабильности ранее заключенного кредитного договора. Если какие-то сомнения не подтверждены фактами или обстоятельствами, то менять данный договор нецелесообразно.