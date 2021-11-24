Финансист Иосиф Бакалейник рассказал о своей карьере и частном инвестировании

Финансист Иосиф Бакалейник поделился со СМИ историей своей карьеры и работы частным инвестором. Он не раз оказывался в десятке лучших финансовых директоров России по версии ИД «Коммерсант». А Институт Адама Смита и журнал «Карьера» называли его лучшим финансовым директором страны.

Его карьера началась на Владимирском тракторном заводе вслед за тем, как после получения диплома МГУ он поработал в вузе. На заводе ему достаточно быстро была предложена должность заместителя генерального директора по экономике. В 1989 году он приступил к учебе в Гарварде, одновременно проходя стажировку в консалтинговой компании. Благодаря этому он мог изучать бизнес изнутри, узнавать, какие проблемы приходится решать и что представляет собой связь производства с маркетингом. Об этом пишет newizv.ru. Когда развалился Советский Союз, студентам оказалось фактически некуда возвращаться. В связи с этим Бакалейник принял предложение начать работу в Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC), входящей во Всемирный банк. Сначала IFC помогала реализовывать ряд проектов, касающихся приватизации в СССР. В 1994 году, уйдя из IFC, он стал во главе Владимирского тракторного завода. Там он успел проработать три года, после чего ему поступило предложение от бывшего коллеги принять участие в создании Тюменской нефтяной компании (ТНК) в качестве финансового директора. Когда удалось разрешить конфликт корпорации с «Нижневартовскнефтегазом», был установлен контроль над дочерними предприятиями, налажено производство и получилось сформировать успешную финансово-экономическую модель производства. Постепенно возник рост цен на нефть, заработала постсоветская экономика. К ТНК начали проявлять интерес западные банки и нефтяные корпорации — Вritish Petroleum (ВР), Texaco. По словам Бакалейника, нефтедобывающее предприятие советского типа было успешно преобразовано в современную коммерческую нефтяную компанию полного цикла, которая представляла интерес для международных банков, трейдеров и ряда нефтяных компаний. В течение долгого времени ТНК являлась лучшей нефтяной компанией страны. В 2003 году Сибирско-Уральская алюминиевая компания предложила Бакалейнику занять должность главного финансового директора В 2006 году, после завершения объединения с корпорацией РУСАЛ, началась работа по подготовке к размещению евробондов и выходу на фондовую биржу. А еще через несколько лет финансист перешел на работу над рядом проектов в ГК «Ренова». В настоящее время Бакалейник решил поменять работу в корпоративном секторе на бизнес, связанный с частным инвестированием. По его мнению, платежный сервис СКРЕПКА можно назвать одним из приоритетных проектов в данной сфере. С его помощью у пользователей появилась возможность накапливать хорошие суммы кешбэка с повседневных покупок как онлайн, так и офлайн в любых магазинах. Этими деньгами можно расплачиваться за услуги ЖКХ, гасить любые кредиты и микрозаймы. Бакалейник полагает, что сегодня СКРЕПКА не имеет аналогов не только в России, но и в мире, а ее возможности крайне востребованы участниками рынка. «Мы ожидаем, что в ближайшее время проект привлечет внимание крупных российских и зарубежных инвесторов», — уточняет он.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter