Герасимов и Милли обсудили вопросы международной безопасности

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и представителя Пентагона, военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью тем, вызывающих беспокойство.
Как подчеркнули в ведомстве, переговоры прошли в продолжение коммуникации между главами Генштаба. Телефонную беседу провели с целью снизить риски и оперативно разрешить конфликты.
При этом в Пентагоне не стали раскрывать, о чем конкретно говорили Герасимов и Милли. В ведомстве отметили: стороны по уже устоявшейся традиции решили оставить в тайне детали своей беседы.
Первые телефонные переговоры Герасимова и Милли прошли в октябре 2019 года. Тогда американский генерал возглавил комитет. Зимой военачальники встретились в Швейцарии. В процессе обсуждения они поговорили о ситуации в Сирии. В марте текущего года состоялась очередная телефонная беседа. Инициатором переговоров выступила американская сторона.