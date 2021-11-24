Герасимов и Милли обсудили вопросы международной безопасности

Герасимов и Милли обсудили вопросы международной безопасности
Герасимов и Милли обсудили вопросы международной безопасности
Сегодня, 18:03ОбществоФото: pixabay.com
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонную беседу с председателем Комитета начальников штабов ВС США, генералом Марком Милли. Стороны поговорили о вопросах международной безопасности.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и представителя Пентагона, военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью тем, вызывающих беспокойство.

Как подчеркнули в ведомстве, переговоры прошли в продолжение коммуникации между главами Генштаба. Телефонную беседу провели с целью снизить риски и оперативно разрешить конфликты.

При этом в Пентагоне не стали раскрывать, о чем конкретно говорили Герасимов и Милли. В ведомстве отметили: стороны по уже устоявшейся традиции решили оставить в тайне детали своей беседы.

Первые телефонные переговоры Герасимова и Милли прошли в октябре 2019 года. Тогда американский генерал возглавил комитет. Зимой военачальники встретились в Швейцарии. В процессе обсуждения они поговорили о ситуации в Сирии. В марте текущего года состоялась очередная телефонная беседа. Инициатором переговоров выступила американская сторона.

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