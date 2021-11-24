Интермедии у елки и дети на сцене: как пройдут новогодние спектакли в Нижнем Тагиле

Интермедии у елки и дети на сцене: как пройдут новогодние спектакли в Нижнем Тагиле
Интермедии у елки и дети на сцене: как пройдут новогодние спектакли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:29ОбществоФото: 1MI
Уже с 20 декабря в Нижнем Тагиле в театрах, филармонии и ДК «Юбилейный» начнется новогодняя кампания. В этом году для детей после спектаклей будут организованы интермедии у елки, кроме того на сцене будут выступать участники коллективов дворца.

В этом году на новогодние представления в театрально-зрелищные учреждения, филармонию и ДК смогут пройти только родители с QR-кодами. Наполняемость зала будет не более 75%.

Готовятся новогодние сказки, они будут проходить в оффлайн режиме, продажа билетов уже идет. В этом году в представлениях будут участвовать дети из творческих коллективов, также будет организована интермедия у новогодней елки, рассказала редакции TagilCity.ru начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Она отметила, что все мероприятия будут проходить по предписаниям Роспотребнадзора, то есть будут соблюдаться влажная уборка, проветривание, работа рециркуляторов и так далее.

Напомним, в прошлом году из-за ограничительных мер по коронавирусу новогодние спектакли проходили без участия детей на сценах и без хороводов у елки.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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