Медики предложили российским антиваксерам экскурсию в ковидные отделения

Медики написали открытое письмо антиваксерам и обозначили в качестве адресатов самых известных из них. Это, например, возглавляющий “Справедливую Россию” Сергей Миронов, композитор Сергей Лоза, певец Константин Кинчев, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и еще ряд персоналий, пишет ТАСС.
В свою очередь, под текстом письма подписались главврачи и заведующие ковидными отделениями. Они пишут, что сейчас очень заняты, так как находятся на передовой борьбы с очередным витком пандемии. Несмотря на это, они готовы лично провести желающих антипрививочников по "красным" зонам, чтобы те своими глазами увидели, насколько опасен коронавирус и как тяжелы его последствия.
Медики уверены, что после этой экскурсии многие антиваксеры изменят точку зрения. А это, учитывая то, сколько людей к ним прислушиваются, поможет спасти множество жизней.