Медики предложили российским антиваксерам экскурсию в ковидные отделения

В свою очередь, под текстом письма подписались главврачи и заведующие ковидными отделениями. Они пишут, что сейчас очень заняты, так как находятся на передовой борьбы с очередным витком пандемии. Несмотря на это, они готовы лично провести желающих антипрививочников по "красным" зонам, чтобы те своими глазами увидели, насколько опасен коронавирус и как тяжелы его последствия.