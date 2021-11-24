Медики предложили российским антиваксерам экскурсию в ковидные отделения

Медики предложили российским антиваксерам экскурсию в ковидные отделения
Медики предложили российским антиваксерам экскурсию в ковидные отделения
Сегодня, 18:53ОбществоФото: pixabay.com
Главврачи и заведующие отделениями 11 российских больниц предложили провести антипрививочников по "красным" зонам, в которых лежат пациенты с COVID-19. Таким образом противникам вакцинации хотят показать, насколько опасен коронавирус.

Медики написали открытое письмо антиваксерам и обозначили в качестве адресатов самых известных из них. Это, например, возглавляющий “Справедливую Россию” Сергей Миронов, композитор Сергей Лоза, певец Константин Кинчев, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и еще ряд персоналий, пишет ТАСС.

В свою очередь, под текстом письма подписались главврачи и заведующие ковидными отделениями. Они пишут, что сейчас очень заняты, так как находятся на передовой борьбы с очередным витком пандемии. Несмотря на это, они готовы лично провести желающих антипрививочников по "красным" зонам, чтобы те своими глазами увидели, насколько опасен коронавирус и как тяжелы его последствия.

Медики уверены, что после этой экскурсии многие антиваксеры изменят точку зрения. А это, учитывая то, сколько людей к ним прислушиваются, поможет спасти множество жизней.

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