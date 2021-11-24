Постоянный клиент подарил дом для собак стриптиз-клубу в Екатеринбурге

Посетитель элитного стриптиз-клуба в Екатеринбурге пришел в заведение с необычным подарком: генеральной доверенностью с правом продажи на имя арт-директора. Мужчина отдал свой частный дом, находящийся в 220 километрах от уральской столицы.

По словам директора клуба Алены, все произошло 17 ноября. Мотивом поступка стало то, что около шести месяцев к заведению приносят бездомных котят, которых потом пристраивают сотрудницы. Алена отметила, что уралец является постоянным клиентом: он посещает стриптиз-клуб уже около 11 лет, и вот, поскольку животные больше не вмещаются в заведение, мужчина решил выделить для их содержания целый дом. Алене он рассказал, что переболел коронавирусом, после чего понял, что теперь должен совершать добрые дела. Последний раз он посещал свою недвижимость два года назад. Также у свердловчанина уже имеются другие участки, поэтому дом ему без необходимости. Его стоимость насчитывает почти 3 миллиона рублей, сообщает «КП-Екатеринбург». Планируется, что в строении будут проживать 15 собак. Поскольку животные старые, никто не хочет забирать их к себе. Теперь о них будет заботиться специальный работник. Напомним, в конце октября стало известно, что подкидывать бездомных животных стали после того, как заведение оказало финансовую помощь приюту для животных. Ночью у дверей стрип-клуба появилась коробка с котятами. Танцовщицам стрип-клуба екатеринбуржцы регулярно подкидывают кошек

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