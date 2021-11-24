Профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» стартовал в России

Заявки на конкурс принимаются от студентов профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений. Регистрация на участие стартовала 17 ноября 2021 года и закончится 15 января 2022 года.
После подачи заявки участнику нужно будет пройти дистанционный этап, включающий три блока тестирования — функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. После следуют окружные полуфиналы и финал. Победители получат возможность стажировки в образовательных организациях, программу повышения квалификации, призы и подарки от партнеров конкурса.
Конкурс проводится совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством образования и науки РФ и Росмолодежью в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Именно этот нацпроект позволил объединиться трем областям — Свердловской, Курганской и Челябинской — для создания уникального межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Центр создан на базе крупнейших региональных вузов, в Свердловской области — это Уральский федеральный университет.
Работа НОЦ Урал ведется в нескольких направлениях — развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие инфраструктурной базы исследований и разработок и развитие кадрового потенциала и привлечение молодежи в науку. Научный центр занимается подготовкой кадров и ведет прикладные исследования для внедрения разработок в производство. Это позволяет крупным производственным компаниям выпускать конкурентоспособную продукцию, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения.
Мы объединили усилия трех регионов в решении одной из ключевых задач — усиления глобальных конкурентных преимуществ территорий за счет роста инновационной активности и развития научно-производственной кооперации. Центр станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов,отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В рамках нацпроекта «Наука и университеты» ведется исследовательская деятельность, смежная с экологией. Так в 2021 году на базе Коуровской астрономической обсерватории появилась карбоновая ферма — территория с уникальной природной экосистемой.
Так как Урал является важнейшим центром горнодобывающей и металлургической промышленности, на полигоне лежит особая ответственность по разработке технологий для восстановления углеродного баланса, считают в Минобрнауки РФ. На сегодняшний день специалисты УрФУ, работающие на полигоне, выращиванием растений, которые эффективно поглощают CO2 и выделяют кислород.
Кроме того, специалисты будут заниматься оценкой углеродного следа от деятельности промышленных предприятий в Свердловской области. Для этого в обсерватории установили систему для измерения потоков парниковых газов в почве и атмосфере.
Таежные леса, где разместился уральский полигон, аккумулируют большое количество углерода. Мы будем вести мониторинг климатических активных газов на самозарастающих сельхозугодьях, в зонах отвалов месторождений. Сравним эмиссию и сток углерода при использовании разных технологий земледелия, рассказал директор проекта Виктор Валдайских.
Федеральный проект «Кадры», входящий в нацпроект «Наука и образование», позволяет молодым ученым получить гранты и жилищные сертификаты. По нему же создаются лаборатории и обновляется научное оборудование. Кроме того, в рамках национального проекта поставлена цель — свыше половины научных сотрудников к 2024 году должна быть не старше 39 лет.
Количество молодых действительно несколько увеличилось в последние годы, в том числе благодаря организаторам науки в России вообще. Физика не очень популярна сейчас у молодежи, и чтобы интерес не угасал, надо над этим работать,сообщил заведующий кафедрой магнетизма и магнитных наноматериалов УрФУ Владимир Васьковский.
В Свердловской области на получение грантов от Минобрнауки РФ претендуют 11 организаций.