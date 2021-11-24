Профессиональный конкурс «Флагманы образования. Студенты» стартовал в России

Количество молодых действительно несколько увеличилось в последние годы, в том числе благодаря организаторам науки в России вообще. Физика не очень популярна сейчас у молодежи, и чтобы интерес не угасал, надо над этим работать,сообщил заведующий кафедрой магнетизма и магнитных наноматериалов УрФУ Владимир Васьковский.