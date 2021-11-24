Размер государственных гарантий для малого бизнеса увеличился на 42% в 2021 году

В этом году Корпорацией МСП было выдано на 42 процента больше гарантий и поручительств предпринимателям, чем в минувшем году. В 82 процентах случаев их получателями становились микро- и малые предприятия.

Как сообщает ria.ru, общий объем гарантий и поручительств для 9945 компаний достиг 180,7 миллиарда рублей. Благодаря этому им было выдано кредитов на сумму 350,4 миллиарда рублей. Объем гарантий и поручительств Корпорации МСП показал рост в полтора раза, достигнув цифры в 220 миллиардов рублей, что является наибольшим с начала работы корпорации. Этому способствовала выросшая выдача льготных кредитов до рекордных значений. Такую задачу ставили программа стимулирования кредитования и новая стратегия развития Корпорации МСП, предусматривавшие переход от объемов к росту числа получателей господдержки с учетом перспективы восстановления рынка после ковид-ограничений, которые были введены в начале года. В этом году наибольшее число поручительств Корпорации МСП, предусмотренных программой стимулирования кредитования, пришлось на июнь и июль. Если сравнивать их количество с такими же показателями прошлого года, рост окажется в четыре и пять раз соответственно. По информации гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в этом году вступила в действие новая стратегия развития корпорации, одна из ключевых задач которой предусматривает увеличение охвата малого бизнеса мерами поддержки. «Мы поставили цель, чтобы к 2025 году каждый пятый предприниматель получил наши финансовые и нефинансовые меры поддержки», — отмечает он. Уже в этом году корпорация намерена максимально задействовать свой капитал, чтобы нарастить количество гарантий и поручительств для бизнеса. Особое внимание в корпорации намерены уделить микро- и малому бизнесу. Его представители в общем числе тех, кому предоставлена гарантийная поддержка, составляют 82 процента. Дополнительно в сентябре начала работать новая мера поддержки. Предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» механизмом предоставления поручительств. Наибольшее количество гарантий было выдано Корпорацией МСП предприятиям, работающим в сфере промышленного производства, — 41 процент. На малые и средние предприятия сельского хозяйства, сферы услуг и строительства приходится 20, 14 и 12 процентов гарантий соответственно. Наибольший, пятикратный, прирост наблюдается в сфере в образования, в три раза стало больше выданных гарантий в экологии. С двукратным ростом идут социальная сфера и здравоохранение. Гарантийной поддержкой Корпорации МСП смогли воспользоваться малые и средние предприятия во всех 85 регионах РФ. Больше всего ее досталось столичным предприятиям — 851. В Новосибирской области таковых 468, в Санкт-Петербурге — 391, в Республике Татарстан — 344, в Краснодарском крае — 309, в Свердловской и Ростовской областях — 302 и 290 соответственно.

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