Семья Волгиных признана семьей года в Свердловской области

Чета Волгиных уже десять лет состоит в официальном браке. Антон и Светлана являются многодетными родителями – у них двое сыновей и одна дочь. Именно эта семья праздновала победу в номинации «Семейные династии», а также стала «Семьей года». Семья Королевых взяла пальму первенство в номинации «Счастливые родители – счастливые дети».