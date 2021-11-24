Семья Волгиных признана семьей года в Свердловской области

В финал конкурса в этом году вышли шесть семей: Крапивины из Ревды, Подъячевы из Богдановича, Королевы из Пышмы, Тутынины из Красноуфимска, Петриковы из Екатеренбурга и Вогины из Нижней Салды.
Чета Волгиных уже десять лет состоит в официальном браке. Антон и Светлана являются многодетными родителями – у них двое сыновей и одна дочь. Именно эта семья праздновала победу в номинации «Семейные династии», а также стала «Семьей года». Семья Королевых взяла пальму первенство в номинации «Счастливые родители – счастливые дети».
Каждый год в областном конкурсе участвуют около трехсот семей. Все участники на протяжении нескольких месяцев снимают видео, делают фото и демонстрируют свои таланты. В этом году на финальном этапе участники исполняли любимые музыкальные мелодии в собственном оригинальном стиле, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.