Семья Волгиных признана семьей года в Свердловской области

Семья Волгиных признана семьей года в Свердловской области
Семья Волгиных признана семьей года в Свердловской области
Сегодня, 19:35ОбществоФото: департамент информационной политики Свердловской области
Семья Волгиных из Нижней Салды одержала победу в конкурсе «Семья года», завершившемся в Свердловской области.

В финал конкурса в этом году вышли шесть семей: Крапивины из Ревды, Подъячевы из Богдановича, Королевы из Пышмы, Тутынины из Красноуфимска, Петриковы из Екатеренбурга и Вогины из Нижней Салды.

Чета Волгиных уже десять лет состоит в официальном браке. Антон и Светлана являются многодетными родителями – у них двое сыновей и одна дочь. Именно эта семья праздновала победу в номинации «Семейные династии», а также стала «Семьей года». Семья Королевых взяла пальму первенство в номинации «Счастливые родители – счастливые дети».

Каждый год в областном конкурсе участвуют около трехсот семей. Все участники на протяжении нескольких месяцев снимают видео, делают фото и демонстрируют свои таланты. В этом году на финальном этапе участники исполняли любимые музыкальные мелодии в собственном оригинальном стиле, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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