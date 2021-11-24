Создан новый способ обеспечения инвалидов ТСР с помощью электронного сертификата

В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных банков РФ. Первым из финансовых институтов, который подключился к системе обслуживания сертификатов в качестве банка-эквайрера, стал банк «Центр-инвест». Он уже успешно работает в данной системе. Банк «Русский стандарт» первым в качестве эквайрера запустил возможность онлайн-оплаты электронным сертификатом покупки ТСР в интернет-магазинах. Первым клиентом, с которым банк ввел инновацию, стала торговая площадка Ozon. А «Альфа-Банк» стал первым из системно значимых банков, создавшим функционал оплаты сертификатами. До конца ноября планируется подключить клиентов. В феврале следующего года планирует присоединиться Сбербанк. Представители ВТБ отметили, что готовы подключиться к ГИС ЭС. Иные участники мероприятия заявили о том, что в ближайшем будущем также подключатся.