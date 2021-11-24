Создан новый способ обеспечения инвалидов ТСР с помощью электронного сертификата

116 продавцов уже подключено к системе. После подключения первого маркетплейса, Ozon, за семь дней было оформлено втрое больше электронных сертификатов. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Об этом пишет vostokmedia.com.
Также в ФСС создали удобный электронный каталог ТСР, где представлено больше 1000 разных изделий. Изделия можно посмотреть в 3D-формате, а в описаниях есть детальные технические характеристики. Тут же пользователь может рассчитать стоимость покупки в зависимости от своего региона.
Врио председателя ФСС РФ Алексей Поликашин напомнил об электронной версии каталога и «Социального навигатора». Однако в скором будущем планируется создать единую точку входа через «Госуслуги».
В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных банков РФ. Первым из финансовых институтов, который подключился к системе обслуживания сертификатов в качестве банка-эквайрера, стал банк «Центр-инвест». Он уже успешно работает в данной системе. Банк «Русский стандарт» первым в качестве эквайрера запустил возможность онлайн-оплаты электронным сертификатом покупки ТСР в интернет-магазинах. Первым клиентом, с которым банк ввел инновацию, стала торговая площадка Ozon. А «Альфа-Банк» стал первым из системно значимых банков, создавшим функционал оплаты сертификатами. До конца ноября планируется подключить клиентов. В феврале следующего года планирует присоединиться Сбербанк. Представители ВТБ отметили, что готовы подключиться к ГИС ЭС. Иные участники мероприятия заявили о том, что в ближайшем будущем также подключатся.
На территории России с 27 сентября действует электронный сертификат на приобретение ТСР россиянами с инвалидностью. Электронный сертификат является дополнительным механизмом к уже существующим. Клиент так же, как и прежде, может получить товар через ФСС либо взять компенсацию за самостоятельно купленное изделие.
Каждый год господдержкой при покупке ТСР пользуются 1,5 миллиона граждан.
Электронным сертификатом можно воспользоваться в офлайн-магазинах либо мастерских, которые подключились к эквайрингу, на интернет-площадках. В каталоге можно найти всех существующих продавцов ТСР.