Житель Екатеринбурга отправится в колонию за нападение на сотрудника полиции

Житель Екатеринбурга устроил дебош в гостинице, а затем напал на сотрудника полиции, приехавшего на вызов администрации. Преступление оказалось не первым – у мужчины уже была незакрытая судимость. Суд приговорил его к 1 году и 10 месяцам в колонии строгого режима.

Преступление екатеринбуржец совершил почти год назад, 29 ноября 2020 года. Мужчина остановился в гостинице на Ключевской. Он был в состоянии алкогольного опьянения и своим буйным поведением вынудил сотрудников гостиницы обратиться в полицию. По сообщению пресс-службы СКР Свердловской области, когда в гостиницу по вызову администрации прибыл наряд патрульно-постовой службы, нетрезвый постоялец напал на одного из сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что у мужчины уже была судимость, поэтому суд рассматривал его дело как рецидивиста. Екатеринбуржца признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Теперь ему предстоит провести в колонии строгого режима 1 год и 10 месяцев. Это далеко не единичный случай нападения на полицейских в регионе. Этим летом в Ивделе на сотрудника ДПС напал водитель, севший за руль в нетрезвом состоянии, а в Цыганском поселке на погнавшихся за нарушителей полицейских напало несколько десятков местных жителей. Силовикам даже пришлось обратиться за подкреплением.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter