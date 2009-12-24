Часть январских пенсий доставят досрочно
24 декабря 2009, 17:29ОбществоArtem
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Это касается тех, кто получает ежемесячное денежное довольствие с 1 по 4 число месяца.
Деньги начнут доставлять уже с 26 декабря. Такая договоренность была достигнута между "Почтой России" и Пенсионным фондом. Напомним, что январская пенсия будет выплачиваться с учетом валоризации и федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в регионе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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