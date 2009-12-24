Часть январских пенсий доставят досрочно

Деньги начнут доставлять уже с 26 декабря. Такая договоренность была достигнута между "Почтой России" и Пенсионным фондом. Напомним, что январская пенсия будет выплачиваться с учетом валоризации и федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в регионе.