День траура завтра в Свердловской области

Взрыв на шахте "Естюнинская" произошел в среду в 13:35. В момент ЧП в шахте находились 123 человека. 114 были эвакуированы. И спасатели опубликовали список фамилий оказавшихся под завалами шахтеров. Это Сергей Сидоров, Владимир Агапитов, Сергей Ильичев, Николай Шестаков, Виктор Котров, Никита Кириченко, Василий Трясцын, Иван Просветов и Раиса Герасименко. Сергей Напольских отметил, что никакими дЕньгами не компенсировать слезы родных погибших горняков. При этом заверил, что семьи трагически погибших шахтеров будут получать всяческую поддержку в лечении, отдыхе и обучении детей.

Что касается денег, то семья каждого из 9-ти погибших горняков шахты «Естюнинская» получит без малого, по 2 миллиона рублей. «Евраз» выделит по 1 миллиону рублей. Кроме того, как отметил вице-президент по связям с общественностью «Евраз Групп» Алексей Агуреев, горняки были застрахованы, поэтому им положены страховые выплаты. Размер страховой компенсации на каждую семью составит 500 тысяч рублей. Еще по 300 тысяч семьи получат от руководства Свердловской области и по 100 тысяч – от администрации Нижнего Тагила.

Похороны погибших горняков «Естюнинской» пройдут за счет «Евраза». А дату и место захоронения будут определять близкие, рассказал нам начальник информационно-аналитического управления муниципалитета Геннадий Колбин. Завтра, 25-го декабря не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области – объявлен траур по погибшим горнякам. В пятницу на территории города будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и городским телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.