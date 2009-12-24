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День траура завтра в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День траура завтра в Свердловской области

24 декабря 2009, 17:39ОбществоArtem
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