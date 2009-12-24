Эфир "России-2" отдадут под Олимпийские игры
24 декабря 2009, 17:05ОбществоArtem
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Телеканал "Россия-2" не станет расторгать контракты на трансляцию соревнований, заключенные его предшественником.
Об этом "Коммерсанту" рассказал гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. По его словам, показ основных состязаний продлится ещё 2-3 года. Он отметил, что в феврале эфир "России-2" максимально отдадут под Олимпийские игры. Напомню, что 1 января новый канал начнет работать на частоте нынешнего канала "Спорт".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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