ГИБДД просит водителей быть внимательными в праздники
24 декабря 2009, 17:19ОбществоArtem
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Свердловская ГИБДД обратилась к водителям. Ведомство просит автолюбителей быть предельно внимательными в предпраздничные и праздничные дни.
Подобным предостережениям есть множество причин. Это и возросший трафик в городах и на трассах, и больше число автоколонн, где едут дети, и серьезное ослабление внимания шоферов в первых числах января. Вместе с тем, по словам госавтоинспекторов, водителей ждут некоторые послабления. В частности, за мелкие правонарушения - вроде парковки в неустановленном месте или остановки в местах, запрещающих это делать - автолюбителя ждет всего лишь профилактическая беседа, пишет ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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