ГИБДД просит водителей быть внимательными в праздники

Подобным предостережениям есть множество причин. Это и возросший трафик в городах и на трассах, и больше число автоколонн, где едут дети, и серьезное ослабление внимания шоферов в первых числах января. Вместе с тем, по словам госавтоинспекторов, водителей ждут некоторые послабления. В частности, за мелкие правонарушения - вроде парковки в неустановленном месте или остановки в местах, запрещающих это делать - автолюбителя ждет всего лишь профилактическая беседа, пишет ГородФМ.