Нижний Тагил активно реализует программу софинансирования пенсий

По состоянию на 15 декабря года 86 144 жителя Свердловской области являются участниками программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, что составляет 2% от численности населения области. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе Министерства экономики и труда Свердловской области. Самые активные участники программы — жители города Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. 37% вступивших в программу — люди до 40 лет. Более 70% участников программы — женщины. Средний размер платежа составил 3810 рублей на человека.