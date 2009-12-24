Нижний Тагил активно реализует программу софинансирования пенсий
24 декабря 2009, 17:25ОбществоArtem
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Нижний Тагил в числе свердловских городов, где наиболее активно реализуется программа государственного софинансирования пенсий.
По состоянию на 15 декабря года 86 144 жителя Свердловской области являются участниками программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, что составляет 2% от численности населения области. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе Министерства экономики и труда Свердловской области. Самые активные участники программы — жители города Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. 37% вступивших в программу — люди до 40 лет. Более 70% участников программы — женщины. Средний размер платежа составил 3810 рублей на человека.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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