Снегопад привел к всплеску дорожных аварий в г. Нижний Тагил

Причем в трех авариях участвовали маршрутки. Как рассказали нам в отделении пропаганды ГАИ Нижнего Тагила, в 8 утра на улице Фестивальная пассажирская Газель, ехавшая по маршруту № 50 сбила женщину, переходившую дорогу. Она травмирована. А в салоне маршрутки никто не пострадал. Там находилось 13 человек. Столько же ехали в салоне другой маршрутки, попавшей в аварию. В 12.40 на улице Газетная маршрутное такси № 14 врезалось в электроопору. Две пассажирки получили ушибы. После оказания медицинской помощи они отпущены домой. А в 13 часов на Ленинградском проспекте пассажирская Газель, двигавшаяся по маршруту № 10, сбила двух девочек – учениц 4-го класса школы № 87. Одному пострадавшему ребенку потребовалась госпитализация.