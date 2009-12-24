Ветераны из г. Нижний Тагил получат медали к 65-тилетию Великой Победы

Где и как будут вручать награды – еще предстоит определить. Между тем, один тагильчанин уже является обладателем юбилейной медали. Это председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Жуков. Он получил награду из рук губернатора Свердловской области Александра Мишарина, который провел торжественное вручение медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» 33-м самым заслуженным и известным ветеранам Свердловской области. Это было первое вручение юбилейной медали в Свердловской области. Оно прошло в соответствии с поручением Президента России Дмитрия Медведева. А до Дня Победы юбилейные медали будут вручены ветеранам всех городов и районов области. Их в области — 155 тысячи.