Чукотских милиционеров будут награждать за отказ от взятки
24 декабря 2010, 12:14Общество
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Руководство УВД по Чукотскому автономному округу приняло решение выплачивать сотрудникам милиции денежную компенсацию за отказ от взяток.
Как в пятницу сообщили «Интерфаксу» в УВД Чукотского АО, майору милицииСаналу Коржуеву за отказ от взятки начислят премию в размере 81 тыс.рублей. По данным окружного УВД, сотруднику милиции предложили тритысячи рублей житель Билибино за то, чтобы милиционер не лишал его правана хранение и ношение огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Дополнительные денежные средства честные милиционеры будут получать только после подтверждения факта предложения взятки.
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