Чукотских милиционеров будут награждать за отказ от взятки

Как в пятницу сообщили «Интерфаксу» в УВД Чукотского АО, майору милицииСаналу Коржуеву за отказ от взятки начислят премию в размере 81 тыс.рублей. По данным окружного УВД, сотруднику милиции предложили тритысячи рублей житель Билибино за то, чтобы милиционер не лишал его правана хранение и ношение огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.