Двое жителей Нижнего Тагила награждены за заслуги перед Свердловской областью
24 декабря 2010, 16:51ОбществоАнка
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Как сообщает департамент информполитики свредловского губернатора, Александр Мишарин подписал указы о награждении знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени председателя совета директоров ОАО «Уралхимпласт» Александра Гердта и директора по связям с общественностью «Гостиница «Тагил» Юрия Арльта.
Напомним, знак отличия вручается за особые заслуги или выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона.
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